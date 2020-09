Novo Banco garante conhecer beneficiários finais nas vendas de ativos

"O Novo Banco sempre analisou e portanto conhece o último beneficiário das operações de venda de ativos, cumprindo os procedimentos estabelecidos na legislação em vigor para este efeito, designadamente na Lei 83/2017, de 18 de agosto sobre o conhecimento de beneficiários efetivos de fundos de investimento, a qual transpõe diretivas europeias e segue as indicações do Grupo de Ação Financeira", refere o banco num comunicado enviado esta quarta-feira, adiantando que "isso mesmo é referido na página 46 do relatório da auditoria".

Foi no início da semana passada que a Deloitte entregou ao Governo a auditoria aos atos de gestão do BES e do Novo Banco. Já esta terça-feira, o relatório foi publicado no site do Parlamento, expurgado de elementos que possam estar sob sigilo bancário.