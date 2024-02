Novo Banco pronto para um IPO a partir de julho

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Novo Banco está "bem capitalizado, confortável e com uma boa situação de liquidez" e o "plano A é de de entrar em bolsa e na segunda metade do ano vamos estar operacionalmente prontos", disse Mark Bourke, CEO do Novo Banco, numa "conference call" com analistas sobre os resultados de 2023.



O responsável da instituição revelou, no entanto, que quer esperar até que o Acordo de Capital Contingente ...