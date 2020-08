Novo Banco recebe avaliação independente à venda de imóveis em setembro

O parecer independente que a administração do Novo Banco pediu para avaliar a venda de duas carteiras de imóveis estará concluído no início de setembro, avança o Jornal Económico , esta sexta-feira.Esta avaliação às vendas vai chegar numa altura em que uma dessas carteiras - o chamado projeto Viriato - está a ser investigada pelo DCIAP. Isto depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter enviado uma carta ao Ministério Público a pedir a suspensão destas alienações até que seja conhecida a auditoria que a Deloitte está a realizar aos atos de gestão entre 2000 e 2018.

"A carta do primeiro-ministro foi encaminhada para o Departamento Central de Contencioso do Estado e Interesses Coletivos e Difusos e para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal para análise e sequência, no âmbito das competências dos referidos departamentos", de acordo com uma nota da Procuradoria-Geral de República , citada pelo Expresso e Jornal Económico esta semana.