Novo Banco vai pedir mais de mil milhões ao Fundo de Resolução

O Novo Banco prepara-se para pedir ao Fundo de Resolução um valor superior a mil milhões de euros, de acordo com o Jornal Económico, que cita fontes próximas do processo.





Este valor fica bem acima dos 850 milhões de euros que o Governo inscreveu como teto máximo no orçamento do Estado para 2019.





A injeção de capital, que deverá ser anunciada em março, ocorre no âmbito das condições acordadas quando 75% do banco foi vendido à Lone Star.





Caso se confirme esta verba, elevar-se-á para cerca de 1,8 mil milhões de euros o montante do mecanismo de capital contingente usado pelo banco liderado por António Ramalho.





O presidente do Novo Banco admitiu em janeiro que seria necessário mais capital público, sem adiantar o valor.





"A recapitalização do banco é determinada depois de auditadas as contas e em função do que é o nosso projeto, completamente acordado entre todas as partes, no sentido de reforçar a instituição que tinha um processo de resolver legados que queremos que seja o mais rápido possível", disse, a 17 de Janeiro.





"Os nossos dois acionistas, quer a Lone Star quer o Fundo de Resolução, conhecem bem as necessidades de capital que serão essenciais à instituição", acrescentou.