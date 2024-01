Nuno Amado: “É obrigatório subir o salário mínimo, e muito”

Leia Também Grandes empresas pedem “reabilitação” das PPP e taxa única de IRC

O salário mínimo deve crescer de forma expressiva, mas a subida tem de ser acompanhada de medidas para as empresas, defende Nuno Amado na qualidade de membro da direção da Associação Business Roundtable.Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Nuno Amado entende que o salário mínimo deve subir, "e muito", mas alerta que esse crescimento tem de surgir de mão dada com uma descida dos encargos das empresas com a remuneração."Uma boa parte do aumento salarial, incluindo o salário mínimo, vai para o Estado. Não deveria ir", afirma. "Do custo total que uma empresa tem para suportar o salário, e o seu aumento, qual é a percentagem que chega ao bolso do trabalhador?", questiona.Nessa relação, Nuno Amado realça que "Portugal é o país que tem, de longe, o pior rácio", pelo que "o salário mínimo deve crescer, mas o Estado tem condições, na nossa perspetiva, para ter uma compressão fiscal menor, para que as empresas tenham um custo que não é maior do que tem hoje, mas o dinheiro que chega ao bolso dos trabalhadores seja mais". "É possível", atira.