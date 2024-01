Nuno Amado: “O BCP vai tratar bem os acionistas”

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, e questionado sobre a redução da participação da Fosun, Nuno Amado afirma que chegou o tempo de a instituição dar "uma melhor contrapartida" aos "stakeholders"."Não é só aos nossos acionistas, é aos nossos ‘stakeholders’", sublinha."Pela primeira vez, ao fim de muitos anos, estamos a atingir um nível de rentabilidade razoável. O ano passado foi excecional, mas temos as condições hoje para dar de volta parte do esforço que os acionistas e os trabalhadores e os clientes deram ao banco. Isso é inquestionável e nesse aspeto estamos bem", indica.Sem explicar as razões da venda de 10% do capital por parte da Fosun, Amado prefere sublinhar que o BCP tem 40% do capital em dois acionistas com quem tem "uma boa e longa relação, que é uma situação, aliás, anormal no mercado europeu. Não há outros bancos cotados líderes no setor privado como nós nestas circunstâncias. Por agora, estamos bastante tranquilos", afirma."Estamos no mercado, o que temos é de tratar bem os acionistas e queremos tratar bem os acionistas e todos os que têm relação connosco, e isso vai acontecer", assegura.