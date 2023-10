“O negócio vai bem em Portugal”. BPI contribui 308 milhões para lucro do Caixabank

O BPI contribuiu com 308 milhões para o resultado do Caixabank, cujo lucro nos primeiros nove meses do ano aumentou cerca de 48%, informou a instituição espanhola em comunicado. No período homólogo, o resultado do banco português atribuído ao grupo tinha alcançado 201 milhões."Num contexto de normalização das taxas de juro, obtivemos um resultado sólido, com boa dinâmica comercial e uma gestão prudente do risco de crédito", afirmou o CEO Gonzalo Gortázar citado no documento.Em comunicado, o grupo catalão destaca que o volume crédito bruto no BPI melhorou 2% face ao ano passado, atingindo 26,7 mil milhões de euros. Os recursos de clientes caíram 8% para 32,8 mil milhões."O negócio vai bem em Portugal", afirmou Gortazar na apresentação de resultados.O Caixabank, que controla a instituição financeira portuguesa, viu as receitas crescerem 34,3% para 11,1 mil milhões de euros, muito impulsionado pela margem financeira, que disparou 61% para 7,4 mil milhões de euros.As comissões líquidas evoluíram em sentido contrário, caindo 5,3%. "Especificamente, as comissões bancárias recorrentes foram reduzidas em 9,1% face ao período homólogo devido à eliminação das comissões de custódia de depósitos de grandes empresas e aos bónus aplicados aos programas de fidelização de clientes", explica o Caixabank em comunicado.A margem bruta foi de 10,7 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 28,9% face ao período homólogo.A contribuição do BPI para o Caixabank pode não coincidir com os resultados que serão reportados pelo banco português na segunda feira devido a operações intra-grupo.