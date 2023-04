O tempo acabou: First Republic Bank prestes a entrar em recuperação judicial

O First Republic Bank está prestes a ser colocado pela FDIC - agência federal norte-americana responsável por garantir os depósitos - em regime de recuperação judicial, de acordo com fontes próximas do processo citadas pela Reuters.





As mesmas fontes acrescentam que a FDIC considera que o tempo dado ao banco para encontrar uma solução de resgate, através de um acordo com os privados, se esgotou.





A Reuters tentou contactar a FDIC e o banco para obter esclarecimentos, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.





O regime de recuperação judicial distingue-se do processo de insolvência, tendo aliás como objetivo garantir que a empresa regresse à sua atividade normal.





Neste regime, o tribunal nomeia um administrador que tem como primeira responsabilidade satisfazer os créditos em incumprimento.





Durante a sessão desta sexta-feira, as ações da instituição financeira regional norte-americana chegaram a afundar mais de 50%. No "after hours" os títulos seguem esta tendência negativa, estando a tombar mais de 30%.





Esta sexta-feira, a Reuters já tinha avançado que os responsáveis de vários órgãos governativos nos Estados Unidos estavam a coordenar as negociações para o resgate do First Republic Bank, numa altura em que os esforços do setor privado, liderados pelos consultores do banco, ainda não resultaram numa solução.





A FDIC, o Departamento do Tesouro e a Reserva Federal estão entre as entidades governamentais que terão começado, nos últimos dias, a gerir as negociações com as empresas do setor, com o objetivo de criar uma linha de resgate do First Republic Bank.