Oferta de investidor libanês avalia Eurobic em 300 milhões de euros

O investidor libanês Roger Tamraz já terá feito uma oferta preliminar para comprar 47,5% do Eurobic no valor de mais de 143 milhões de euros, segundo o Jornal Económico. Esta posição que pretende comprar inclui a fatia de 42,5% de Isabel dos Santos e os 5% detidos pelo acionista angolano Sebastião Lavrador. Esta proposta avalia, assim, o banco acima dos 300 milhões de euros.



Segundo o mesmo jornal, a proposta final está dependente ainda da fase de due dilligence (auditoria profunda) que vai fixar o preço oferecido pelo EuroBic.





Em outubro, Tamraz já tinha confirmado ao Negócios estar "interessado" em comprar o EuroBic, mas, até à data, só tinha concluído "o bloco que pertence a Isabel dos Santos, o que é apenas 42,5% do capital, e por isso estou à espera dos outros".





Fernando Teles, um dos fundadores do BIC com Isabel dos Santos, detém uma posição de 37,5%. Quando o espanhol Abanca esteve prestes a comprar o EuroBic já tinha acordo para ficar com 95%. Além da posição de Isabel dos Santos e Fernando Teles, iria ficar também com as posições de Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Lavrador, de 5% cada.