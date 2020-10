Posição de Isabel dos Santos no Eurobic pode ir parar a Roger Tamraz. Quem é o empresário?

Leia Também Isabel dos Santos sem voto no EuroBic analisa nova venda

O libanês Roger Tamraz está a tentar comprar a participação de Isabel dos Santos no EuroBic. Se for autorizado poderá ficar com 42,5% do banco português, avançou a SIC Notícias no final da semana passada.Nem fonte ligada a Isabel dos Santos nem o próprio Eurobic confirmam a notícia ao Negócios que não conseguiu, até ao momento, saber mais informações, nem confirmar a notícia junto de outras fontes. O banco diz não ter qualquer informação. O acionista em causa, a quem caberá fazer o negócio, diz não ter novidades para dar.A SIC Notícias, no entanto, revela que houve já reuniões no Banco de Portugal com o interessado no EuroBic, Roger Tamraz, que terá comparecido no supervisor com Jorge Tomé, ex-presidente do Banif e ex-administrador da Caixa que tem um fundo de investimento.O Banco de Portugal tem de atestar a idoneidade do comprador e a proveniência do dinheiro. Esta operação tem, ainda, de passar na justiça, nomeadamente pelo procurador Rosário Teixeira e pelo juiz Carlos Alexandre, que têm em mãos a investigação Luanda Leaks. Os bens de Isabel dos Santos estão arrestados, pelo que qualquer verba deste negócio ficará à guarda dos tribunais.Isabel dos Santos chegou a ter acordo com o Abanca para vender a sua posição no eurobic, mas o negócio acabou por não ser concretizado.Agora surge novo interessado. Quem é Roger Tamraz?Praticamente desconhecido em Portugal, o empresário tem nacionalidade libanesa, tendo-se tornado, em 1989, também cidadão dos Estados Unidos, embora tenha nascido no Cairo, no Egipto.É o "chairman" e fundador da Netoil. Tem 80 anos. É, aliás, referido no site desta empresa que Roger Tamraz "é um investidor especializado em petróleo e gás, banca, reorganização e reestruturações". Aliás, neste site foi mesmo colocado o vídeo com a notícia da SIC sobre a compra do Eurobic.



Fez o MBA, em 1966, em Harvard, depois de se ter formado na American University in Cairo e graduado em Cambridge e no INSEAD em Fontainebleau, França.



É extensa a lista de projetos empresariais nos quais diz ter estado envolvido, nomeadamente na criação da rede de postos de combustíveis da Tamoil.



Segundo conta da sua biografia na Wikipédia, o primeiro grande feito empresarial associado a Tamraz é a recuperação, em 1967, do banco libanês designado Intra Bank, que tinha, um ano antes, entrado em insolvência.



Na banca diz deter, atualmente, participações no Bank Al Mashrek, no Credit Libanais, no Capital Trust Bank e First Phoenician Bank.



Mas é nos petróleos que mais se destaca a sua participação, tendo estado ligado à expansão da Tamoil na Europa. Este ano Tamraz tentou ficar com 51% da produtora de petróleo e gás Petrel Resources, mas o caso acabou nos tribunais irlandeses, com acusações de que Tamraz não cumprira o acordado.



Também em notícias deste ano, Roger Tamraz aparece associado ao resgate do banco da letónia, PNB Bank, declarado insolvente em setembro. Antes desse decreto, Roger Tamraz terá acordado comprar uma participação que era detida pelo investidor russo Guselnikov por 176 milhões de euros.