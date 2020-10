Roger Tamraz desiste do EuroBic se não ficar maioritário

Leia Também Tamraz quer EuroBic. “Fica-se dentro da UE” "interessado [em comprar o EuroBic], mas até agora só concluí o bloco que pertence a Isabel dos Santos, o que é apenas de 42,5% do capital, e por isso estou à espera dos outros".

O investidor Roger Tamraz, que já chegou a um acordo com Isabel dos Santos para ficar com a posição de 42,5% da empresária angolana no EuroBic, pode deixar cair o negócio se não conseguir ficar com a maioria do capital do banco.Esta possibilidade está prevista no contrato-promessa assinado entre Isabel dos Santos e o investidor líbio, adianta o Jornal Económico , esta sexta-feira, 23 de outubro.Ao Negócios, Tamraz confirmou estar