Operações europeias de gigantes de Wall Street e Londres com falta de pessoal e meios, revela BCE

Um exercício do Banco Central Europeu (BCE) conhecido como "desk mapping" descobriu que vários credores com sede fora da UE não têm ainda capacidade suficiente para suportar as operações no Velho Continente.





Segundos fontes próximas do processo realizado pela instituição monetária, citadas pela Bloomberg, os bancos londrinos não transferiram pessoal suficiente sénior para o bloco dos 27 Estados membros depois do Brexit.





Para além das instituições financeiras britânicas, também bancos norte-americanos e de outras nacionalidades estão com falta de pessoal na Europa.





Segundo a agência norte-americana esta lacuna deve-se sobretudo à reticência de altos executivos de saírem do Reino Unido para trabalharem nos países do bloco, sobretudo por razões ligadas ao idioma.





O exercício deu ainda conta que faltam nas delegações europeias destes bancos recursos tecnológicos. As fontes citadas pela Bloomberg revelaram que o BCE já divulgou os resultados da pesquisa junto de cada banco e que está a resolver caso a caso.





Barclays, HSBC, UBS, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e Goldman Sachs são alguns dos bancos abrangidos por este exercício.