Pandemia leva à renegociação de 3,2 milhões de contratos de seguros até agosto

As seguradoras renegociaram o pagamento dos prémios de 3,2 milhões de contratos, sobretudo no ramo automóvel, para aplicação de um regime mais favorável ao tomador do seguro devido à pandemia.

Os dados, referentes ao período entre 13 de maio e 31 de agosto, foram revelados esta quarta-feira, 7 de outubro, pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Num comunicado de balanço da aplicação do regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguro na sequência da pandemia de covid-19, o regulador diz terem sido 3,2 milhões os contratos "objeto de acordo entre as partes com vista à aplicação de um regime mais favorável ao tomador de seguro", dos quais 1,2 milhões no âmbito dos seguros automóvel e 860 mil na categoria "outros".

A entidade liderada por Margarida Corrêa de Aguiar indica ainda que em aproximadamente 4 milhões de apólices - sendo a maioria referente a seguros automóvel (2,3 milhões) e de incêndio e outros danos (1,3 milhões) - a validade das coberturas obrigatórias foi prolongada em 60 dias.

Além disso, os prémios foram reduzidos em cerca de 390 mil contratos que cobrem atividades que se encontravam suspensas ou que sofreram uma redução substancial. Ou cujos estabelecimentos foram obrigados a encerrar devido às medidas associadas à pandemia.





"Um pouco mais de 2.400 apólices correspondentes às mesmas atividades foram ainda objeto de aplicação de um regime de fracionamento do prémio sem custos adicionais para o tomador de seguro", nota a ASF.