Produção de seguro direto em Portugal cai quase 20% em 2020

"No ano de 2020, o volume da produção de seguro direto em Portugal foi de 9,9 mil milhões de euros, refletindo um decréscimo de 18,7% face ao valor verificado em 2019", refere a ASF.



ASF: Produção nos seguros cai nos primeiros seis meses do ano Leia Também



Já no ramo Vida, "os planos de poupança reforma (PPR) viram o seu peso diminuir em cerca de 19,3 pontos percentuais (25,5% em 2020 e 44,8% em 2019), em resultado da quebra de 62,9% verificada na sua produção, decrescimento que acompanhou a tendência do ramo", nota o regulador liderado por Margarida Corrêa de Aguiar.



Por outro lado, para a evolução dos ramos Não Vida, a ASF salienta as contribuições dos ramos Acidentes e Doença (3,2%), Incêndio e Outros Danos (4,3%) e Automóvel (2,1%).



Pandemia leva à renegociação de 3,2 milhões de contratos de seguros até agosto Leia Também