Parlamento envia audições de Moniz da Maia e António Barão para o Ministério Público

A decisão foi anunciada pelo presidente da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, Fernando Negrão, esta segunda-feira, 10 de maio, depois de questionar os deputados presentes nesta iniciativa.



A sua ida à comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco gerou muitas crítcas pelos poucos esclarecimentos e "faltas de memória". Foi também tomada antes de arrancar a audição de Luís Filipe Vieira, dono da Promovalor, um dos grandes devedores do Novo Banco e que gerou perdas de 180 milhões de euros para o banco liderado por António Ramalho.



Foi também tomada antes de arrancar a audição de Luís Filipe Vieira, dono da Promovalor, um dos grandes devedores do Novo Banco e que gerou perdas de 180 milhões de euros para o banco liderado por António Ramalho.

O Parlamento decidiu enviar para o Ministério Público as audições de António Barão,

"Não me recordo dessa situação", "não consigo transmitir isso com a clareza que gostaria", "não tenho ideia disso", "não sei responder com precisão" ou "não sei os nomes" foram algumas das respostas que Bernardo Moniz da Maia foi dando ao longo da sua audição.



Já sobre a audição a António Barão, que esteve esteve envolvido na operação de venda dos imóveis da carteira Viriato, do Novo Banco, Fernando Negrão disse que "não correu bem" e foi "pouco esclarecedora".



