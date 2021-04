Moniz da Maia: "Não compreendo que o NB tenha vendido dívida por apenas 10% do valor"

Bernardo Moniz da Maia, administrador do Grupo Moniz da Maia, diz não compreender o porquê de o Novo Banco ter vendido a dívida da família com um desconto de 90% a um fundo estrangeiro. E garante que foram apresentadas propostas mais elevadas.



"De facto as empresas ficaram numa situação difícil e os empregos dos 1.200 colaboradores em risco. Ao Novo Banco foi dado conhecimento de todas estas dificuldades e que as insolvências diminuíam as garantias prestadas", disse Bernardo Moniz da Maia aos deputados na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, esta sexta-feira, 30 de abril.



Contudo, disse, "a resposta foi sempre a mesma: nenhuma resposta". De acordo com Moniz da Maia, "não restou alternativa à família se não abrir mão das suas posições e convidar investidores".



"Estou aqui como devedor não do BES, nem do Novo Banco, mas de um fundo que não é português e quando tudo fiz para que não se chegasse a este ponto", disse Bernardo Moniz da Maia aos deputados.



NB afastou família do negócio no Brasil

Segundo o responsável, a dívida da família junto do banco ascendia a 368 milhões de euros, tendo sido vendida, em 2019, no portefólio que ficou conhecido como "Nata 2" ao fundo Davidson Kempner. Uma dívida que foi contraída para a compra de ações do BCP, em 2007, onde o grupo ficou com uma posição de 2,7%. Os títulos foram dados como garantia.



do Lehman Brothers e a queda das ações dos bancos, ao que o BCP não foi imune. As ações da instituição financeira "atingiram valores muito baixo".

"Não bastasse a queda das ações do BCP, espantosamente assistimos ao colapso do BES que por força dos termos da resolução fez com que os nossos ativos como acionistas da ESI passassem a valer zero", rematou.



Moniz da Maia contou ainda aos deputados que o Novo Banco acabou por afastar a família do negócio que tinha no Brasil, nomeadamente em centrais de biomassa. "O Novo Banco de forma incompreensível decidiu-nos retirar da operação no Brasil, contratando uma empresa chamada Resolutions", disse. O projeto acabou por se esvaziar e "perderam-se todos os ativos existentes e os investimentos feitos".





Os deputados estão a ouvir os grandes devedores do Novo Banco no âmbito da comissão parlamentar de inquérito. Em cima da mesa estão nomes como o do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, Nuno Gaioso Ribeiro (Promovalor e C2 Capital Partners), Nuno Vasconcellos (Ongoing), João Gama Leão (Prebuild) e Bernardo Moniz da Maia.



