Prémios à gestão do Novo Banco? "É uma polémica perdida", diz António Ramalho

Byron Haynes, o também

presidente do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco.

Leia Também Se NB receber 430 milhões este ano ainda poderá pedir 100 milhões no próximo ano

Leia Também António Ramalho admite que "timing" limita compra do EuroBic

"60% do meu prémio é prémio por cumprimento de objetivos", de acordo com aquilo que ficou definido no acordo com Bruxelas.

o presidente executivo do Novo Banco,

tem um salário acima do permitido e é pequeno acionista da Nani Holdings, a entidade que representa a Lone Star no capital do banco.



Na audição desta quarta-feira, Ramalho disse que o Novo Banco não está impedido de definir estruturas salariais acima do valor, mas sim de pagar. A Comissão Europeia concordou que em casos em que os salários são ligeiramente superiores houvesse um diferimento do valor, referiu o gestor.



Ramalho disse ainda não ser acionista da Nani Holdings. E remeteu para a explicação que vem no relatório e contas de 2020.



O documento refere que os "membros do conselho de administração executiva e alguns membros do conselho geral e de supervisão adquiriram em 2018 (...) com recurso a fundos próprios, participações numa estrutura de investimento indireta no Novo Banco, a qual foi (e é controlada) pela LSF Nani", que detém indiretamente uma participação de 75% no capital do Novo Banco.





Este investimento, diz, "representa uma participação substancialmente inferior a 1% do Novo Banco e não tem qualquer impacto finaneiro no banco, nem no exercício das funções".



(Notícia atualizada com mais informação.)





António Ramalho considera que a questão em torno dos prémios atribuídos à gestão do Novo Banco é uma "polémica perdida". O CEO da instituição financeira que nasceu com a resolução do BES está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito."Os prémios de gestão nunca foram auto-atribuídos", começou por dizer o gestor aos deputados, numa audição realizada esta quarta-feira, 19 de maio. "Isto não é um banco da idade média. Tem comissões para todas as decisões e uma comissão de remunerações que determinar todas as condições" referentes às remunerações fixas e variáveis.Esta comissão é liderada porETag: " 20210505103641="" expires:="" wed="" 19="" may="" 2021="" 10:38:53="" gmt="" feature-policy:="" microphone="" camera="" self="" pragma:="" cache="" referrer-policy:="" strict-origin-when-cross-origin="" strict-transport-security:="" max-age="31536000" x-content-type-options:="" nosniff="" x-frame-options:="" sameorigin="" x-xss-protection:="" 1="" mode="block" x-cms-fs:="" fc-cr-fct0-fkey-="" x-sid:="" 26="" content-disposition:="" inline="" filename="NB_Relat%c3%b3rio%20e%20Contas%202020.pdf" background-color="4283586137" javascript="allow" full-frame="" pdf-viewer-update-enabled="" data-mce-fragment="1">Por outro lado, diz o CEO do banco, "não foi, nem será pago qualquer prémio até ao fim do período de reestruturação", naquela que Ramalho diz ter sido uma vontade do banco.Por fim, o gestor adiantou que não havia restrições para que a administração não pudesse receber prémios a partir de 1 de julho de 2020. O banco é que decidiu prolongar essa proibição até terminar a reestruturação."Somos o único banco que não terá prémios durante este período", referiu. E frisou: este tema "é uma polémica perdida. Niguém lá em casa vai concordar comigo".Ramalho esclareceu ainda queO Novo Banco revelou, no relatório de 2020, que foi atribuído um bónus diferido de 1,86 milhões de euros à gestão.Na terça-feira, Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, voltou a dizer que a atribuição deste prémio "é um erro" e que "não cabe na política atual do banco tomar essas decisões".Na terça-feira, a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua afirmou queAntónio Ramalho,