António Ramalho admite que "timing" limita compra do EuroBic

António Ramalho afirma que a operação de venda do EuroBic não é compatível com o travão a aquisições imposto por Bruxelas ao Novo Banco até ao final do período de reestruturação. Uma posição que foi ontem assumida por Mário Centeno, governador do Banco de Portugal.A operação do Eurobic "tem um timing e esse timing não é compatível" com as restrições em torno das aquisições e pagamento de dividendos até ao final deste ano. "Enquanto assim for não vale a pena estarmos a especular", referiu o CEO do Novo Banco na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, esta quarta-feira."Operações com estas características são analisadas", afirmou ainda o gestor.Sobre o interesse do Novo Banco no EuroBic, o banqueiro afirmou que o banco "toma decisões estratégicas claras no sentido de apoiar a economia portuguesa", tendo por isso vendido a operação em Espanha."O banco com a pandemia chegou à conclusão que para cumprir os seus objetivos, só o conseguia se se focasse em Portugal", afirmou António Ramalho.