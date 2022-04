Remunerações dos CEO da bolsa de Lisboa quase duplicam em 2021

As remunerações dos presidentes executivos das 15 empresas da bolsa lisboeta totalizaram 31,9 milhões de euros em 2021, quase o dobro do que o ano anterior, escreve nesta terça-feira, 19 de abril, o jornal Eco.



Com base em valores recolhidos nos relatórios e contas das empresas do índice português, os salários, prémios, bónus, contribuições para planos de pensões e outras remunerações monetárias dos CEO do PSI subiu 89,9% face ao valor de 2020 - quando o total remunerações ficou nos 16,5 milhões de euros.





As remunerações variáveis representaram 72,9% do total que foi pago aos CEO em 2021 (contra 48% em 2020), atingindo 23 milhões de euros (mais 184,1% face ao ano anterior), enquanto as remunerações fixas até baixaram, para 8,9 milhões de euros.







O crescimento reflete eventos específicos de várias empresas, como os pagamentos extraordinários em cotadas de maior dimensão, como é o caso da Jerónimo Martins e Galp Energia. E também a tendência geral deaumento acentuado das remunerações variáveis que as cotadas estão a pagar aos seus líderes, uma evolução que reflete as políticas de remuneração em vigor nas empresas e a progressão positiva dos resultados nos últimos anos (sobretudo 2021).