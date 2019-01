Quem são os novos accionistas do Banco Montepio? Tomás Correia não diz

António Tomás Correia, que preside à associação mutualista Montepio Geral, assume-se como o maior entusiasta de uma instituição financeira da economia social. Quis colocar o agora conhecido como Banco Montepio no centro dessa ideia. E, num encontro com jornalistas, acenou a bandeira: "Já temos outros acionistas connosco na caixa económica".

Mas o presidente recém-eleito da maior mutualista do país, e que tomou posse esta quinta-feira 3 de Janeiro, não deu mais pormenores. Quantos são, quem são e que parte de capital detêm essas entidades permanece uma incógnita, apesar das várias perguntas que foram colocadas pelos jornalistas sobre o tema.

"De forma consensual, vamos deliberar, no momento de aprovação de contas, o que vamos divulgar e o que estamos obrigados a divulgar", respondeu António Tomás Correia. "O que divulgaremos será decidido de forma consensual", continuou.

A Montepio Geral – Associação Mutualista detinha 100% do capital social, de 2.420 milhões de euros, da Caixa Económica Montepio Geral até ao mês passado. Mas isso terá mudado no último mês, já que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou já ter adquirido uma parcela de capital, ainda que reduzida, de 75 mil euros – bem distante dos 200 milhões de euros que a instituição admitiu colocar na instituição financeira quando começou, no início de 2017, a ideia de uma entidade financeira da economia social.

A associação mutualista já confirmou que são cerca de 30 entidades aquelas que subscreveram a compra de ações. Misericórdias, associações e fundações estão entre este grupo, que o líder da associação espera que cresça.

Certo é que os estrangeiros estão de fora. "Não estão em causa instituições estrangeiras da economia social". Nem agora, nem no futuro.

A administração do Montepio tinha autorização para alienar 2% do capital da caixa económica, equivalente a 48 milhões de euros, mas a percentagem terá ficado bastante aquém.