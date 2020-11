Quinta arrestada a ex-administrador do BES à venda por um milhão

ACIF por 3,2 milhões de euros, em 2009. De acordo com a acusação do Ministério Público no caso GES, o gestor será o dono deste fundo, refere o jornal.

Euroestates, com um preço base fixado em 1.089.600 euros. Nos seis meses anteriores, o imóvel esteve à venda na Remax por 1,53 milhões de euros. Uma vez que está arrestado à ordem do Tribunal Central de Instrução Criminal, no caso GES, desde 15 de maio de 2015, a receita reverterá a favor dos autos do caso GES.

Amílcar Morais Pires tem à venda, num site de leilões, uma quinta em Alenquer, na zona de Lisboa, por cerca de 1,09 milhões de euros. O imóvel está arrestado ao ex-administrador do Banco Espírito Santo (BES), acusado no caso Grupo Espírito Santo (GES), adianta o Correio da Manhã , esta segunda-feira, 9 de novembro.Morais Pires vendeu a propriedade, conhecida por "Quinta do Boiro", ao fundoO imóvel está à venda no site da