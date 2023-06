Rácio de malparado na banca aumenta para 3,1%

O rácio de crédito malparado na banca aumentou 0,1 pontos percentuais (pp) no primeiro trimestre de 2023, atingindo 3,1%, avança o Banco de Portugal.A proporção de NPL (sigla para a expressão inglesa "Non Performing Loans") bruto nas empresas diminui 0,2 pontos percentuais para 6,3%, enquanto nos particulares aumentou 0,1 pontos, para 2,4%.No relatório "Sistema bancário Português: desenvolvimentos recentes" o supervisor esclarece que o rácio de cobertura dos NPL por imparidades aumentou 0,8 pp, para 56,3%, "refletindo essencialmente a diminuição dos NPL". Nas empresas registou-se um aumento de 1,9 pontos, para 57,9%. "Nos particulares, o rácio cifrou-se em 54,3%, diminuindo 0,9 pp, para 39,6% e 63,3% nos segmentos de habitação e de consumo e outros fins, respetivamente", lê-se no documento.O rácio de empréstimos em estágio 2 das empresas diminuiu 0,3 pontos, para 15,8%.Nos particulares, o rácio cifrou-se em 9,0% (num aumento de 0,8 pp). No segmento de habitação o aumento foi de 1 pp para 8,4%, enquanto no consumo houve uma subida de 0,3 pontos, para 11,1%.