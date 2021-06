Rafael Mora avançou com denúncia na PGR contra Nuno Vasconcellos

Rafael Luís Mora apresentou uma denúncia contra Nuno Vasconcellos, da Ongoing, na Procuradoria-Geral da República (PGR) por desvio de participações de empresas para uma sociedade no Panamá. Um caso que o empresário diz estar em investigação na Polícia Judiciária.



A denúncia foi apresentada em junho de 2018, em conjunto com o seu sócio, revelou Rafael Mora aos deputados esta quarta-feira, 9 de junho, na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco. O processo, com o número 1249/18.5 T9LRS, corre termos no DIAP de Lisboa Norte.





Na base desta denúncia está um "desvio de ativos", referiu o antigo sócio de Vasconcellos, nomeadamente a transferência de participações sociais de várias empresas do grupo para a sociedade Affera, sediada no Panamá. "Não foram aumentos de capital. Foram desvios", frisou. "Foi tirar do bolso esquerdo e meter no bolso direito. E depois no bolso direito da Affera."



