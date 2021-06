Revolut continua à espera de aprovação da SIBS para aceder à rede multibanco

uma empresa britânica de serviços de pagamentos que opera em Portugal desde 2015, continua a trabalhar com a SIBS, a operadora portuguesa que gere a rede Multibanco, mas ainda sem sucesso, de acordo com a "fintech", num processo negocial que dura há cerca de dois anos.





Ricardo Macieira, gestor das operações da Revolut no país, numa conferência de imprensa que decorreu na manhã desta sexta-feira. "





Leia Também Mais de 100 mil portugueses já usaram Revolut para investir em criptomoedas



Por agora, os clientes portugueses da Revolut vão continuar sob a alçada da licença bancária da Lituânia, onde a empresa tem "luz verde" para operar dinheiro eletrónico.



A empresa apresentou um crescimento de clientes a nível global no ano passado presidente executivo (CEO) e cofundador da empresa de pagamentos eletrónicos, Nikolay Storonsky, tinha dito à Lusa que as conversas entre ambas as partes decorriam há quase um ano e admitia que a falta de acesso à rede da SIBS colocava a Revolut "em desvantagem comparando com os bancos locais".Por agora, os clientes portugueses da Revolut vão continuar sob a alçada da licença bancária da Lituânia, onde a empresa tem "luz verde" para operar dinheiro eletrónico.A empresa apresentou um crescimento de clientes a nível global no ano passado

os prejuízos aumentaram 57%, passando dos 124 milhões em 2019 para 196 milhões de euros no ano passado.

A Revolut,"Esperamos chegar lá. Se não for com a SIBS será através de um outro sistema qualquer", dizSe para uma entidade como a Revolut é difícil entrar neste sistema, imagino o dificil que seja para uma fintech portuguesa com menos recursos", acrescenta.Em dezembro do ano passado, o, atingindo 14,5 milhões de clientes de retalho e 500.000 clientes Revolut Business, uma subida de 127% em termos homólogos. As receitas cresceram 57% para os 304 milhões de euros no mesmo período, mas