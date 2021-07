SIBS procura novas oportunidades de crescimento no leste europeu

Madalena Cascais Tomé, recentemente reconduzida para novo mandato de três anos , diz que "[continua] ativamente à procura de novas oportunidades, nomeadamente no centro e leste da Europa, que são mercados com um potencial enorme". E adianta que "o crescimento e o aumento de escala são absolutamente fundamentais na nossa indústria".

Esta transação representa os restantes 10,75% do capital, refere em comunicado, passando assim a ser a única acionista da PayTel. compra da tecnológica Romcard/Supercard , uma empresa que existe há 25 anos, mas que desde 2017 pertencia à fintech alemã Wirecard, que entrou em insolvência em junho após um escândalo financeiro que destapou um "buraco" de dois mil milhões de euros.A empresa pretende aumentar a receita para 275 milhões de euros em 2023, face aos 223 milhões de euros que registou em 2020, com as unidades fora de Portugal a contribuírem cerca de 25% por essa altura, o que compara com os atuais 16%.