Revolut pede ao Governo que não exclua operadores do 'IVAucher'

Segundo a empresa, a medida 'IVAucher' "poderá estar a impor uma decisão - e, por isso, limitar a escolha - a cerca de um milhão de portugueses", já que há dezenas de operadores do sistema de pagamentos (nacionais e internacionais) que "serão excluídos deste mecanismo, caso se mantenha a intenção de operacionalizar os descontos apenas através de cartões Multibanco e terminais de infraestrutura da SIBS (empresa gestora da rede Multibanco)".A Revolut diz que está, assim, "integralmente alinhada com o parecer da Autoridade da Concorrência", que recomenda ao Governo que o programa através do qual se concretizará essa medida não possa favorecer um sistema ou um instrumento de pagamento em detrimento de outros."Assente no pressuposto da igualdade no acesso ao mecanismo, a Revolut insta o executivo a equacionar a integração de APIs [sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicações] que não tragam constrangimentos a quem não operar no esquema doméstico nacional, democratizando assim os métodos de pagamento à disposição dos utilizadores", lê-se na posição enviada à Lusa pela plataforma de pagamentos sediada em Londres.A Autoridade da Concorrência (AdC) alertou esta segunda-feira o Governo que o 'IVAucher' não deve favorecer alguns prestadores de serviços de pagamentos, como da rede Multibanco, excluindo outros, e recomendou o envolvimento do maior número possível.No parecer a que a Lusa teve acesso, a AdC recomendou ao Governo que o programa através do qual se concretizará essa medida "não possa favorecer um sistema e/ou instrumento de pagamento em detrimento de outros", excluindo por exemplo as as 'fintech' (empresas tecnológicas de serviços financeiros), ainda que inadvertidamente.Assim, considerou a AdC, é importante "assegurar que o programa seja compatível com tantos prestadores de serviços de pagamentos quanto possível, de forma a não se cingir a uma ou outra rede de determinado operador de sistemas de pagamentos que utilizem cartões bancários (por exemplo, sistema Multibanco, VISA, Mastercard), mas abranja o maior número de sistemas tecnologicamente aptos, independentemente das entidades que os operem".Recomendou ainda a AdC que o Governo avalie o alargamento do programa a outros instrumentos de pagamento além dos cartões bancários (por exemplo, as transferências bancárias), uma vez que isso permitiria também abranger mais prestadores de serviços de pagamento.O 'IVAucher' é uma das medidas que constam da proposta do Orçamento do Estado para 2021 e que permitirá aos consumidores acumular o IVA gasto em despesas com restauração, alojamento e cultura, deduzindo-o nas compras seguintes.A empresa financeira Revolut está sediada em Londres e tem 2.000 trabalhadores em todo o mundo e 13 milhões de clientes. Ainda segundo em empresa, em Portugal tem mais de 600 mil clientes.