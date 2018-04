Saíram do BPI mais de 30 trabalhadores este ano

No ano passado saíram do BPI 594 trabalhadores e este ano, até ao final de Março, já abandonaram o banco do grupo espanhol mais de três dezenas, avançou ao Negócios fonte oficial da instituição.

O Banco BPI emprega agora 4.896 pessoas, depois da saída 34 trabalhadores nos primeiros três meses deste ano. A informação foi avançada ao Negócios por fonte oficial da instituição.

No ano passado tinham saído do BPI, por mútuo acordo, 594 pessoas, tendo o banco que pertence ao grupo espanhol CaixaBank terminado 2017 com um total de 4.931 funcionários.



O BPI apresentou esta sexta-feira, 20 de Abril, os seus resultados relativos ao primeiro trimestre de 2018, tendo reportado um lucro de 210 milhões de euros, quando no ano passado tinha reportado um prejuízo de 122 milhões.