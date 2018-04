BPI concretiza venda dos fundos de investimento ao CaixaBank

O BPI anunciou esta sexta-feira que concretizou a operação de venda de várias unidades ao CaixaBank, numa operação que gera para o banco português um encaixe de mais de 80 milhões de euros.

Em causa está a alienação das acções representativas da totalidade do capital social das sociedades BPI Gestão de Activos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. e BPI Global Investment Fund Management Company S.A..

O acordo para a venda destes activos foi celebrado e anunciado a 23 de Novembro do ano passado, mas só agora foi concretizado depois de terem sido obtidas as "devidas autorizações das autoridades competentes".

Quando anunciou o acordo para a venda destas unidades, o BPI estimou um encaixe de 75 milhões de euros com a BPI Gestão de Activos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento e 8 milhões de euros com o BPI Global Investment Fund Management Company.

O banco garantiu na altura que não haveria deslocalização de actividades nem "transferência de colaboradores do Banco BPI ou das sociedades do seu grupo", continuando as sociedades a desenvolver actividade em Portugal e no Luxemburgo.