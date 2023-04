Santander Portugal aumenta lucro em 21,4% para 180 milhões até março

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santander Portugal obteve 180 milhões de euros de lucro nos primeiros três meses deste ano, um aumento de 21,5% face ao primeiro trimestre de 2022, indica esta terça-feira o banco na apresentação de contas por parte do grupo Santander.



As receitas totais do Santander Portugal cresceram 21,8%, até aos 405 milhões de euros, enquanto as despesas operacionais subiram 5,5%, para 132 milhões de euros. Desta forma, o resultado operacional líquido atingiu os 273 milhões de euros, um valor 31,7% acima do observado um ano antes.