Em outubro, o banco liderado por António Ramalho (na foto) concluiu a venda da GNB -- Companhia de Seguros de Vida (ex-BES Vida) à Bankers Insurance Holdings, uma sociedade totalmente detida por fundos geridos pela Apax Partners, por 168 milhões de euros.



Na venda, o Novo Banco acordou a distribuição de seguros da GNB Vida em Portugal por 20 anos.



No primeiro semestre, a GNB Vida registou um prejuízo de 21,1 milhões de euros. Em 2018, os prejuízos tinham sido de 53,6 milhões de euros.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a GNB - Companhia de Seguros de Vida informou hoje a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões autorizou já a alteração da firma ou denominação de GNB - Companhia de Seguros de Vida, S.A. para GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A., e consequentemente, a alteração do n.º 1 do artigo 1.º dos estatutos da GNB - Companhia de Seguros de Vida, S.A."Foi apresentado pedido de certificado de admissibilidade de firma ou denominação para alteração de entidade já constituída junto do Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. a que foi atribuído o código de acesso ao certificado de admissibilidade: 5107-3816-8143", refere.