Novo Banco vende seguradora GNB Vida por 168 milhões

O Novo Banco anunciou há mais de um ano a venda da seguradora GNB Vida, tendo agora concluído a operação, de acordo com um comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Novo Banco revelou que "concretizou a venda da totalidade do capital social da GNB" à GBIG, da Apax. O valor da operação foi de 168 milhões de euros.

"O valor de venda ascendeu a um preço fixo inicial de 123 milhões de euros acrescido de uma componente variável de até 125 milhões de euros indexada a objetivos de distribuição constantes do contrato entre o Novo Banco e a GNB Vida para distribuição de produtos de seguros vida em Portugal por um período de 20 anos", adianta o banco liderado por António Ramalho.

"O montante fixo da operação comunicado a 12 de setembro de 2018 foi de 190 milhões de euros sendo o valor obtido no fecho da mesma de 168 milhões de euros numa base comparável (like for like)", explica a mesma fonte.

"A 30 de junho de 2019, esta operação teria um impacto positivo no capital Common Equity Tier 1 do Novo Banco de 6 milhões de euros", acrescenta o Novo Banco.



A concretização desta operação surge depois de ter recebido a aprovação da Comissão Europeia e do regulador português, a ASF.