“Seria desejável ter havido um maior envolvimento dos credores” no BES, diz Macedo

Leia Também Resolver problema do Novo Banco por fases evitou crise sistémica, diz Fernando Ulrich





"À data de hoje parece que situação é muito injusta", referiu, defendendo que deveria ter havido um "maior envolvimento dos credores na retransmissão de obrigações no final de 2015", pois isso "minimizaria o esforço do Fundo de Resolução".



Mecanismo de capital não foi boa solução

Na mesma audição, Paulo Macedo falou ainda sobre o mecanismo de capital contingente, que permite ao Novo Banco receber até 3,89 mil milhões de euros. Para o CEO da Caixa, não foi uma "boa solução".



Leia Também CGD ficou com créditos de grandes devedores para os recuperar



"O que, pessoalmente, a Caixa deseja é que este processo acabe, que sejam definidos os custos, que seja algo totalmente previsível, que é o que todas pessoas do setor financeiro", rematou.



(Notícia atualizada.)

A medida de resolução de 2014 "foi aplicada muito parcialmente aos credores do BES, que até hoje contribuíram com 2,5 mil milhões de euros", enquanto o "Fundo de Resolução acabará por contribuir com 8,8 mil milhões"."À data de hoje parece que situação é muito injusta", referiu, defendendo que deveria ter havido um "maior envolvimento dos credores na retransmissão de obrigações no final de 2015", pois isso "minimizaria o esforço do Fundo de Resolução".Na mesma audição, Paulo Macedo falou ainda sobre o mecanismo de capital contingente, que permite ao Novo Banco receber até 3,89 mil milhões de euros. Para o CEO da Caixa, não foi uma "boa solução"."O que, pessoalmente, a Caixa deseja é que este processo acabe, que sejam definidos os custos, que seja algo totalmente previsível, que é o que todas pessoas do setor financeiro", rematou.(Notícia atualizada.)

Paulo Macedo, presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), diz que a solução para o BES/Novo Banco foi a "menos má". Ainda assim, afirma que devia ter havido um maior envolvimento nos credores neste processo."Apesar de tudo, acho que foi a solução menos má", tendo "evitado que houvesse uma maior instabilidade no sistema financeiro", disse Paulo Macedo em resposta ao deputado do PSD Hugo Carneiro, naquela que deverá ser a última audição da comissão de inquérito ao Novo Banco.Por outro lado, "concordo que seria desejável ter havido um maior envolvimento dos credores", disse o banqueiro, reconhecendo que é um "processo complexo.Fernando Ulrich, "chairman" do BPI, disse no Parlamento que "não é normal que seja a concorrência" a ter de capitalizar o Novo Banco.