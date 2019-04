Société Générale vai cortar 1.600 postos de trabalho

Bloomberg

O banco francês Société Générale (SocGen) quer reduzir em 1.600 o número de trabalhadores, sobretudo na unidade de banca de investimento.



O braço de investimento do banco vai emagrecer em 1.200 funcionários, concentrados na divisão de banca global e soluções para o investidor – onde são desempenhadas as atividades de trading. Este segmento do banco emprega atualmente mais de 20.000 colaboradores. Só em França, vão ser eliminados 750 postos de trabalho.



A necessidade de cortes surgiu depois de uma quebra significativa dos proveitos do banco, que conduziu o CEO Frederic Oudea a intensificar os esforços para promover melhorias no desempenho. As receitas da unidade de trading afundaram 19% no quarto trimestre, fechando desta forma um ano pouco animador.



Já na sexta-feira passada, a Bloomberg tinha avançado que o SocGen planeava eliminar 700 empregos em Paris e centenas de outras posições em Londres e Nova Iorque, citando fontes próximas.



O banco anunciou que vai focar-se em atividades como o crédito e o mercado cambial, com o objetivo de aumentar a margem de lucro.