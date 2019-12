Banca já anunciou mais de 70.000 despedimentos este ano. Europa é a grande afetada

Num cenário em que as tensões comerciais têm abalado as economias mundiais e em que o Banco Central Europeu tem prolongado a política de juros negativos, os bancos do Velho Continente têm decidido por largos cortes na força de trabalho.

Os anúncios de despedimentos no setor da banca acumulam-se. De acordo com o levantamento feito pela Bloomberg, os cortes nos postos de trabalho avançados pelas instituições durante este ano já vão nos 73.400. É na Europa que estão planeados 86% destes despedimentos.





A última instituição a revelar as intenções de reduzir o número de colaboradores foi o italiano Unicredit, que vai dispensar 8000 funcionários. Mas foi da Alemanha que chegou a notícia do corte de maior dimensão: o Deutsche Bank quer encolher a força de trabalho na ordem dos 18.000 trabalhadores até 2022. Santander, Commerzbank e HSBC vão reduzir entre 4.000 a 5.400 colaboradores, na fasquia dos 3.000 estão o Barclays e o Alfa-Bank e KBC, Sóciété Général e Caixabank fecham a lista, com a pretensão de dispensar entre 2000 e 2.100 funcionários.