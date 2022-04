Société Générale vai sair da Rússia. Ações dispararam 8%

O banco francês Société Générale vai sair do mercado russo, tornando-se no primeiro banco europeu com uma presença significativa na Rússia a anunciar a cessação de operações neste mercado. A empresa era, até aqui, a principal acionista no banco russo Rosbank.

"O Société Générale vai encerrar as atividades de banca e seguros na Rússia e anuncia a assinatura de um acordo para vender a totalidade da participação no Rosbank e as subsidiárias de seguros do grupo na Rússia à Interros Capital, a antiga acionista do Rosbank", anunciou a empresa, em comunicado.

Leia Também Credit Suisse e Pimco com exposições de milhões de dólares à Rússia

Através deste acordo, explica o banco francês, ficam "concluídas semanas de trabalho intenso" para o grupo sair de forma "eficaz e ordeira da Rússia, garantindo continuidade para os seus empregados e clientes". A operação deverá estar concluída nas próximas semanas, detalha o comunicado.

Leia Também Guerra gera maior frenesim na bolsa do que a pandemia

O banco vai sofrer perdas de cerca de três mil milhões de euros devido à venda da participação no Rosbank e também nas subsidiárias ligadas à área dos seguros.

Após o anúncio, as ações do Société Générale dispararam 8,19% em Paris, para os 23,655 euros. Embora já tenham perdido algum fôlego, continuam a valorização 5,67%, a cotar nos 23,105 euros.

De acordo com a Bloomberg, bancos como o austríaco Raiffeisen Bank International ou o italiano UniCredit, ambos com uma exposição considerável à Rússia, estarão também a considerar cortar ligações com este país.