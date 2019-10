S&P sobe perspetiva do rating do BCP

A Standard & Poor’s elevou o "outlook" (perspetiva) do "rating" do Banco Comercial Português de estável para positivo, o que abre caminho para uma revisão em alta do "rating".





A notação financeira foi reiterada em "BB". Uma melhoria do rating num nível, para BB+, elevará a classificação da dívida do banco liderado por Miguel Maya para o último nível de "lixo".





Numa nota publicada esta quinta-feira, a S&P adianta que o "rating" será melhorado nos próximos 12 a 18 meses caso o banco reforce a rentabilidade da unidade em Portugal sem aumentar o apetite pelo risco. E ao mesmo tempo consiga manter "a sua eficiência", "diversificação das receitas" e capacidade para defender a posição no "concentrado sistema bancário português".



Para melhorar a perspetiva, a agência assume também que o BCP vai continuar a limpar o balanço, com o NPE (crédito mal parado e outros ativos tóxicos) a baixar para 6% no final de 2000, bem como a reforçar os rácios de capital.



A S&P explica que a subida da perspetiva deve-se "à nossa crença que o BCP está a melhorar gradualmente a sua rentabilidade na atividade doméstica, enquanto progride na limpeza do balanço e preserva uma melhor posição de capital".

No relatório, a S&P nota que o BCP obtém lucros desde 2017 e estima que a rentabilidade continue a aumentar devido à diminuição das perdas com crédito mal parado. Isto apesar do abrandamento da economia europeia e das baixas taxas de juro na região.

A agência destaca ainda que o BCP permanece "mais eficiente" do que pares domésticos e internacionais, aproveitando o facto de ter implementado reestruturações significativas mais cedo do que a média do setor. O rácio que mede a relação entre custos e receitas ("cost to income") do BCP estava em junho nos 47%, o que compara com a média do setor de 58% no final do ano.

Pela positiva a S&P assinala ainda a exposição internacional do BCP, em particular na Polónia, que "suportou a rentabilidade dos bancos nos últimos anos".

(notícia em atualização)