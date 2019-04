Moody’s sobe rating da dívida e dos depósitos do BCP

A agência de notação financeira Moody’s melhorou esta segunda-feira os ratings da dívida sénior e dos depósitos do Banco Comercial Português (BCP), citando a descida "significativa dos ativos problemáticos e a melhoria da rentabilidade na atividade doméstica".

O "rating" da dívida sénior passou de Ba3 para Ba2, uma melhoria de um patamar que se situa agora no segundo nível de investimento especulativo ("lixo").

Nos depósitos a melhoria foi mais substancial, já que o rating passou de Ba3 para Ba1, que corresponde ao primeiro nível de "lixo".

Além destes dois ratings, a Moody’s elevou ainda outras notações financeiras relacionadas com o banco liderado por Miguel Maya, como o perfil de crédito individual (BCA) e as ações preferenciais.

"A ação de hoje reflete a melhoria do perfil de crédito do BCP, conseguido através de uma redução significativa do ‘stock’ dos ativos problemáticos e melhoria das métricas de rendibilidade doméstica", que estavam em "níveis fracos", refere a Moody’s na nota hoje enviada, estimando uma "progressão gradual" dos indicadores financeiros do BCP em 2019.

O BCP alcançou lucros de 301,1 milhões de euros em 2018, o que representa um aumento de 61,5% face ao ano anterior. Os NPE (Non-Performing Exposure) recuaram 2,1 mil milhões de euros para 5,5 mil milhões de euros.





"A Moody’s tem a noção que as métricas de rentabilidade do BCP ainda são modestas, mas também esperam mais melhorias à medida que o banco continua a reduzir o risco do seu balanço", acrescenta.