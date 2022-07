Supervisor dos seguros garante que Lusitânia Vida já não está em incumprimento

Leia Também Seguradoras do Montepio já perderam 160 milhões de fundos próprios

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) assegura que a Lusitânia Vida tem um rácio de insolvência de 130%, tendo recuperado do incumprimento registado em fevereiro.A informação surge depois de o jornal Público ter noticiado nesta segunda-feira que o supervisor está preocupado com as seguradoras da Associação Mutualista Montepio , cujas contas teriam um "buraco" de 160 milhões de euros devido a exposição a empresas russas.Em comunicado, a ASF escreve que a Lusitânia Vida "registou um incumprimento do requisito de capital de solvência a 7 de fevereiro de 2022", no seguimento do qual "está a ser objeto de acompanhamento pela ASF, mantendo-se plenamente autorizada ao exercício da atividade seguradora e a operar em condições normais de mercado".Reiterando que "acompanha a evolução da empresa", o regulador dos seguros assegura que atuou "no sentido de estabelecer à Lusitânia Vida um conjunto de medidas que estão em implementação, fazendo a sua monitorização". Essas medidas, continua, "permitem que a Lusitânia Vida apresente um rácio de solvência superior a 130%, cumprindo assim os requisitos exigidos".O supervisor acrescenta que "acompanhou também a evolução dos investimentos em ativos de origem russa realizados por esta empresa, concluindo que a sua dimensão não colocou em causa que a empresa regressasse a margens de solvência acima do exigido, como atualmente se verifica".