O supervisor suíço "lamenta que o Credit Suisse não tenha tido capacidade de lidar com as suas dificuldades", nomeadamente a perda de confiança do mercado, tornando necessária uma intervenção para evitar "severas repercussões" não só para o sistema financeiro suíço, mas global.



No âmbito da operação, o Banco Nacional da Suíça concordou em prestar uma linha de liquidez com garantias pública ao UBS no valor de 100 mil milhões de francos suíços. O Governo do país irá também dar garantias com perdas até 9 mil milhões (condicionado à tomada de perdas pelo novo acionista, se necessário).



As negociações acontecem meses depois do Saudi National Bank e da Qatar Investment Authority terem injetado cerca de 3 mil milhões de francos suíços no Credit Suisse, como parte de um aumento de capital de 4 mil milhões. Estes são atualmente os dois maiores acionistas do banco, com 17% do capital. O primeiro deixou claro na semana passada que não estava disponível para pôr mais dinheiro.



Além dos acionistas, também os obrigacionistas terão de assumir perdas. Já sobre os depositantes, a ministra das Finanças Karin Keller-Sutter garantiu que estão protegidos.



Quanto ao negócio, o "chairman" do UBS, Ralph Hamers, explicou que quer manter a atividade doméstica, mas que irá diminuir o segmento de banca de investimento. "Este é um momento histórico", completou o CEO do Credit Suisse, Michael J. Rongetti.



Para o negócio entre as duas maiores instituições financeiras na Suíça avançar, as autoridades suíças terão de alterar a legislação nacional para evitar um bloqueio ao negócio por parte dos acionistas. Além disso, o Governo suíço irá igualmente dar apoio público.



O banco contará também com menos funcionários, não se sabendo ainda a dimensão. O Credit Suisse tinha previsto, no plano de restruturação desenhado em outubro do ano passado, diminuir a força de trabalho em seis mil pessoas. O sindicato bancário na Suíça pediu este domingo a criação de uma "task force" por temer o despedimento de 10 mil pessoas.

A venda do Credit Suisse ao UBS está fechada. O governo e o supervisor financeiro da Suíça confirmaram o negócio histórico entre os dois maiores bancos do país numa conferência de principal conjunta este domingo, na qual explicaram que era necessária uma solução para fazer face à crise de confiança no Credit Suisse."Com a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, foi encontrada uma solução para assegurar a estabilidade financeira e proteger a economia suíça nesta situação de exceção", refere o comunicado do Banco Nacional da Suíça, que garante um empréstimo que pode ir até 100 mil milhões de francos suíços (equivalente a 101,2 mil milhões de euros) para apoiar a operação.Foram as autoridades suíças a conduzir as negociações para travar a sangria em bolsa do Credit Suisse. O UBS tinha inicialmente proposto a compra por mil milhões de francos suíços, tendo acabado por rever a oferta para 3,25 mil milhões - 0,76 francos suíços por ação - para desbloquear o negócio.Mesmo com este reforço da oferta, a aquisição da totalidade do capital do Credit Suisse representa um desconto expressivo face ao valor em bolsa. O banco tem uma capitalização de mercado de 7,43 mil milhões de francos suíços (equivalente a 7,5 mil milhões de euros).Cada ação fechou a valer 1,86 francos suíços (1,87 euros) na sexta-feira, após ter caído 8% na sessão (acumula uma perda de 35% desde o início do ano). Já o UBS tem uma capitalização de 51,3 mil milhões de francos suíços (equivalente a 51,7 mil milhões de euros). As ações desvalorizaram 1,16% para 17,11 francos suíços (17,24 euros) na sexta-feira.Foi, contudo, o negócio possível. "Na sexta-feira as saídas de liquidez e a volatilidade nos mercados mostraram que já não era possível restaurar a confiança do mercado e tornou-se absolutamente necessária uma solução de estabilização", explicou o presidente suíço Alain Berset.A solução foi necessária depois de, na semana passada, o supervisor já ter disponibilizado um apoio de 50 mil milhões. "As decisões tomadas eram necessárias para restaurar a confiança nos mercados", justificou Thomas J. Jordan, presidente do Banco Nacional da Suíça na conferência de imprensa deste domingo.





(Notícia em atualização)