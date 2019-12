Tomás Correia sai da liderança da mutualista, mas também da Fundação Montepio

António Tomás Correia deixou a liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), mas vai também abandonar a presidência da Fundação Montepio. Virgílio Lima vai agora ocupar os dois lugares.







Tomás Correia entrou para o grupo Montepio em 2003 , a convite de Silva Lopes (presidente da mutualista até 2008). Assumiu, cinco anos depois, a liderança da AMMG, acumulando também a presidência da Caixa Económica Montepio Geral (agora Banco Montepio). Além destas duas entidades, passou também a ficar à frente da Fundação Montepio. Isto porque esta tem os mesmos órgãos sociais da mutualista. Além de a equipa ser igual entre a associação e a fundação, o mandato também é o mesmo. Ou seja, só terminará em dezembro de 2021.

Já segundo o Observador , o gestor tinha indicado, na última reunião do conselho geral, na semana passada, que estaria a dedicar-se a outros projetos, incluindo escrever uma peça de teatro. Vai também, referiu o jornal, dedicar-se a colaborar "pro bono" com outras entidades da economia social.Chegou a estar em cima da mesa a hipótese de o gestor, que esteve à frente da mutualista durante mais de uma década, manter-se na liderança da fundação. Uma decisão que teria de ser tomada pelo conselho de administração, mas que foi agora afastada pelo ex-presidente.



Neste sentido, será Virgílio Lima agora a ocupar a liderança das duas entidades. O gestor já está no grupo há mais de uma década.



A Fundação Montepio foi constituída em 1995. Segundo o site da entidade, "assume um papel fundamental no estabelecimento de parcerias e na concessão de apoios ao setor social da economia". Mais recentemente, o Observador avançou que foi discutido na última reunião do conselho de administração da mutualista uma "redefinição" das funções desta mesma fundação.



De acordo com o jornal, a proposta, apresentada pelo vogal Luís Almeida, passava por uma multiplicação da dotação prestada pela mutualista. É atualmente de um milhão de euros por ano. Contudo, três dos cinco administradores rejeitaram desde logo a proposta. Foi o caso de Virgílio Lima, que vai agora substituir Tomás Correia, mas também de Carlos Beato e Idália Serrão.