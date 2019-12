Tribunal condena BBVA Portugal a reintegrar trabalhadores

Mário Mourão.

Em causa, explica, está um despedimento coletivo que abrangeu 177 trabalhadores em Portugal em dezembro de 2014. Com esta condenação, com data de 11 de dezembro, o BBVA terá agora de reintegrar seis trabalhadores que impugnaram judicialmente o despedimento.



Esta decisão é "uma clara mensagem para a banca de que as decisões a tomar na gestão dos bancos têm que ter sempre em atenção os direitos dos trabalhadores bancários, que estão a ser constantemente fustigados nos últimos anos com pressões, despedimentos e incerteza nos postos de trabalho", afirma Mário Mourão, presidente do SBN, no comunicado.



Já Ricardo Clara, advogado do SBN e de um dos trabalhadores reintegrados, considera que "esta decisão judicial é um forte sinal de alerta de que os tribunais estão cada vez mais atentos às manobras que os bancos vêm utilizando para despedir trabalhadores tentando revestir as decisões com uma aparência de legalidade".