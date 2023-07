UBS herda multas de 349 milhões do Credit Suisse pelo caso Archegos Capital

As coimas foram impostas pela Fed e os homólogos suíço e britânico. Apesar de as multas estarem relacionadas com gestão de risco inadequada do Credit Suisse no caso Archegos, será o UBS a pagar, já que aquele banco passou a fazer parte deste após a fusão que foi concluída em junho.

UBS herda multas de 349 milhões do Credit Suisse pelo caso Archegos Capital









