UBS vai despedir mais de metade dos funcionários do Credit Suisse

O banco suíço UBS planeia cortar mais de metade do universo de 45 mil funcionários do Credit Suisse já a partir do próximo mês, avança a Bloomberg esta quarta-feira.



Os despedimentos vão afetar principalmente banqueiros, 'traders' e pessoal que exerce funções de apoio no banco de investmento em Londres, Nova Iorque e nalgumas partes da Ásia e ser divididos por três rondas, todas a ter lugar ainda este ano, com a primeira prevista para finais de julho e as restantes para setembro e outubro, indicaram fontes familiarizadas com o processo à agência de noticias.





que poderia repetir o que fez no UBS depois da crise de 2008. Sergio Ermotti sublinhava ainda que uma estrutura simplificada e uma "cultura corporativista prudente" são essenciais no setor.

Estes processos vão implicar a saída de 30% dos funcionários das duas entidades financeiras juntas, ou seja, de aproximadamente 35 mil oriundos, na sua maioria, do Credit Suisse que dá emprego a 45 mil pesssoas.Os cortes de pessoal devem permitir ao UBS poupar 6.000 milhões de dólares (5.474 milhões de euros) nos próximos anos.Há menos de duas semanas, o CEO do UBS sugeriu "corte maciços" , afirmando