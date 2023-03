UBS repesca Ermotti como CEO para gerir aquisição do Credit Suisse

três mil milhões de francos suíços para comprar o Credit Suisse, que em poucas semanas viu as ações desvalorizarem drasticamente, tendo sido vários os fatores que contribuíram para a queda.



No comunicado, Hamer disse que cessava funções de modo a preservar "os interesses na nova entidade e das partes interessadas".



O grupo UBS voltou a contratar Sergio Ermotti (na foto) como diretor executivo, após este ter deixado o cargo em 2020. Na base desta "repescagem" está a aquisição do Credit Suisse.Ermotti, até agora presidente do conselho de administração do Swisse Re, toma posse na próxima semana, a 5 de abril, substituindo Ralph Hamers, divulgou o UBS em comunicado. Hamers, que em 2020 substituiu Emortii, irá manter-se no banco como conselheiro durante o período de transição."Sergio Ermotti foi o CEO do grupo UBS durante nove anos e, com sucesso, reposicionou o banco após vários desafios que se impuseram com a grande crise financeira", justifica a instituição suíça, acrescentando que a sua "experiência única, aliada ao conhecimento profundo dos serviços financeiros na Suíça e globalmente, tornam-no a pessoa ideal para gerir a integração do Credit Suisse".O UBS aceitou pagar



"A integração do Credit Suisse é tarefa mais importante do UBS e estou confiante de que o Sergio vai gerir com sucesso o banco durante esta próxima fase", acrescentou.