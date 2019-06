Vítor Constâncio, que regressa nesta terça-feira à comissão de inquérito parlamentar sobre a Caixa Geral de Depósitos, teve assim oportunidade para se opor à subida de participação de Berardo no BCP, sustentada por um crédito de 350 milhões dado pela Caixa. Mas não o fez.



A abertura desse crédito em conta-corrente, celebrado em maio de 2007, tinha como garantia ações cotadas, o que tornou a operação financeira de risco, dando o sinal de que Berardo não dispunha de recursos próprios para fazer face ao serviço da dívida, escreve o Público.

Vítor Constâncio recebeu José Berardo no dia 26 de Julho de 2007, e na agenda estava, entre outros temas, o pedido para se assumir como um dos principais acionistas particulares do BCP. Um mês depois, a 28 de agosto, Constâncio participa no conselho de administração do Banco de Portugal que aprova a ata da reunião anterior, sem se opor ao pedido de reforço da posição qualificada da Fundação José Berardo. A notícia é avançada pelo Público desta terça-feira, 18 de Junho.Foi depois dessa reunião, ainda no mesmo dia, que o BdP emitiu uma nota a dar luz verde para o investidor aumentar a sua posição no BCP.