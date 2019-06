Tudo com "base na lei" e "sem ir além da lei", diz o responsável. Isto numa altura marcada "por toda a preocupação que tínhamos" com o BCP, pela "situação instável" em que estava o banco provocada pela queda acentuada das ações.Na semana passada, o ex-administrador do BCP Filipe Pinhal afirmou que Vítor Constâncio, José Sócrates, então primeiro-ministro, e Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças, deram a "bênção" à guerra de acionistas no BCP. Além da Fundação Berardo, a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua relembra que no espaço de um mês e meio houve quatro grupos privados - Metalgest, Investifino, Góis Ferreira e Teixeira Duarte - que compraram ações do banco privado e assumiram participações qualificadas com crédito da Caixa."O Banco de Portugal teve conhecimento deste movimento de acionistas?", pergunta Mortágua. "Teve conhecimento à posteriori no seguimento dos pedidos sobre as participações qualificadas. Não se podia fazer nada para alterar essas operações" que eram "comuns à época".A deputada insiste: "Mas o Banco de Portugal teve a consciência de que, com o empréstimo concedido à fundação do comendador, a CGD passou a ter perto de 8% do BCP tomado como penhor?". "Não fiz a soma", responde Constâncio.Durante o chamado "assalto" ao BCP, Armando Vara e Carlos Santos Ferreira passaram da administração da CGD diretamente para o BCP. Questionado pelo deputado do PCP Duarte Alves se o Banco de Portugal não devia ter intervido perante esta alteração sem um período de nojo, Constâncio afirma que o regulador "não se podia opôr" a esta mudança, naquela que era uma "situação excecional"."Nada na lei proíbe que um gestor passe para outro banco. Estas operações ocorreram entre bancos por todo o mundo. Não há nada que proíba. Zero", realça o ex-governador, notando que "não tínhamos de nos pronunciar sobre" esta questão porque "era matéria dos acionistas".

(Notícia atualizada às 12:34 com mais informação)