Acções da Burberry afundam perto de 8% após saída de accionista de referência

As acções da marca de moda britânica afundaram perto de 8% depois do bilionário Albert Frere anunciar a venda da sua participação total de 6,6% na empresa.

As acções da britânica Burberry estão esta quarta-feira, 9 de Maio, a afundar 5,89% atingindo a maior queda desde Janeiro, depois do bilionário Albert Frere anunciar a venda da totalidade da sua participação de 6,6% na marca menos de um ano depois de fazer levar a cabo o investimento, de acordo com a Bloomberg.





O Groupe Bruxelles Lambert SA, de Albert Frere, espera arrecadar com esta venda cerca de 498 milhões de libras (567 milhões de euros). As acções da Burberry foram vendidas a 1.805 pence por acção, cerca de 4,2% inferior ao preço com que fechou na sessão de terça-feira, 8 de Maio. As acções já desvalorizaram 7,8% na Bolsa de Londres, segundo a Bloomberg.





Em contrapartida as acções da Burberry subiram cerca de 11% no mês passado, isto depois do CEO da marca, Marco Gobbetti, contratar o antigo designer da Givenchy, Riccardo Tisci, como director criativo. Riccardo Tisci sucede a Christopher Bailey, que abandona a empresa depois de 17 anos.