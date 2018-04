Desta forma, vai proporcionar às startups que participarem neste programa oportunidades para fazerem contactos com empresas já estabelecidas da indústria da moda de forma a obterem conhecimento e financiamento para ajudar ao desenvolvimento destas startups.



Dez anos depois do seu lançamento, a Farfetch conta com "mais de dois milhões de clientes em todo o mundo, um terço na América do Norte, outro terço na Ásia e também na Europa, Rússia América Latina e Médio Oriente", afirmou José Neves.



A plataforma Farfetch vende roupa de 880 marcas e boutiques para 190 países em todo o mundo, contando com dois mil colaboradores em 12 países.



"Nós somos o líder no sector de venda online de luxo a preço cheio", isto é sem descontos, destacou o responsável da Farfetch.



"Queremos que estes novos empreendedores, que vão criar a Farfetch do futuro, beneficiem de tudo o que construímos até hoje", sublinhou José Neves.



Sobre o percurso da plataforma, o seu fundador admitiu que houve momentos de dificuldades. "Lançámos a Farfetch em 2008. Duas semanas depois o banco Lehman Brothers foi à falência" marcando o início da crise financeira mundial, recordou José Neves.



"Em 10 anos já fiz 10 rondas de investimento. Mas entre 2008 e 2010 não fiz rondas de investimento. Tivemos momentos muito dificeis. Conheci investidores em todos os cantos do mundo. Alguns que valeu a pena conhecer, outros que não valeu a pena conhecer", disse o líder da Farfetch.

