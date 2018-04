Acções da Jerónimo deixam de dar direito a dividendo de 61,3 cêntimos a 8 de Maio

Os investidores que queiram receber o dividendo bruto de 61,3 cêntimos têm de deter acções da Jerónimo Martins na segunda-feira, 7 de Maio, segundo revela a empresa em comunicado.

"O pagamento do dividendo ocorrerá no próximo dia 10 de Maio de 2018, sendo que as acções passarão a ser transaccionadas sem direito ao mesmo dois dias úteis antes dessa data, ou seja, no dia 8 de Maio de 2018", indica a nota da Jerónimo Martins enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A distribuição deste dividendo foi uma das propostas da administração aprovadas na assembleia-geral que se realizou esta quinta-feira, 12 de Abril. A Jerónimo Martins não enumera os votos contra nem a favor da decisão dos accionistas na votação das propostas que foram submetidas a deliberação.

Os 385 milhões de euros para remunerar os accionistas correspondem à totalidade dos lucros consolidados obtidos pela empresa dona do Pingo Doce no ano passado.

A grande beneficiária desta distribuição proposta pela administração liderada por Pedro Soares dos Santos é a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, detentora de 56% do capital. Com os dividendos auferidos pela Jerónimo Martins, esta sociedade já conseguiu receber o que pagou pela área industrial do negócio, a Monterroio.

A Heerema é dona de 5% do capital, com a Standard Life Aberdeen a deter 3,675%. A BlackRock controla 2,6%, seguida da Baillie Gildford e do BNP Paribas, com cerca de 2% do capital cada, isto no fecho do ano.

As acções da Jerónimo Martins encerraram esta quinta-feira a negociar nos 14,335 euros, uma quebra de 0,97% em relação ao fecho da sessão anterior.