Ações da H&M sobem mais de 15% após lucros de cerca de 48 milhões de euros

A H&M viu as ações valorizarem mais de 15%, estando a negociar no valor mais alto desde junho do ano passado, após apresentar os resultados do primeiro trimestre. Os números superaram as expectativas dos analistas, que esperavam prejuízos.



A retalhista sueca fechou os primeiros três meses do ano fiscal - de dezembro a fevereiro - com lucro de 540 milhões de coroas suecas [cerca de 47,8 milhões de euros], acima dos 458 milhões registados no ano anterior. Já o resultado operacional, ou seja antes de impostos, fixou-se nos 725 milhões de coroas suecas.



É o primeiro trimestre que a marca apresenta contas consolidadas com a Sellpy - a sua plataforma de venda de roupa em segunda mão -, tendo os resultados sido impulsionados também por este fator.



As contas foram vistas com bons olhos pelos investidores, estando os títulos a valorizar 15,59% para as 142,02 coroas suecas. Trata-se do valor mais alto desde 8 de junho do ano passado, quando atingiram as 142,70 coroas.



Além de um aumento dos lucros, a empresa viu também as vendas acelerarem 12% para as 54,87 milhões de coroas suecas. "Cerca de 70% das vendas totais ocorreram em lojas físicas e 30% via online", detalha a retalhista, em comunicado.



A empresa liderada por Helena Herlmersson continua com uma posição financeira robusta, um "cash flow" estável e um inventário equilibrado. "O aumento do nosso nível de investimento dentro das nossas três áreas coloca-nos numa boa posição para a continuação de um crescimento sustentável e rentável", refere.





